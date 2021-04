In vetrina a 3.000 euro, ma in fabbrica le sarte sono pagate 2 euro allora: il volto nero del Tac nel Salento

Due euro l'ora per lavorare un capo che in vetrina ne varrà 3mila. A volte anche di più. E che importa per la dignità di quella donna, l'ennesima, che oggi denuncia la sua vergogna su queste pagine. Nel lusso, il vizio è di casa e ciascun operaio è chiamato a piegarvisi, pena l'addio.

Tac del Salento, bellezza. La tradizione non mente, nemmeno quando rivela, da un secolo di moda, lo sfruttamento. Che, ridotto all'osso, si rimargina, come un cancro, nel fragile tessuto imprenditoriale composto dai laboratori e dalle piccole fabbriche che servono l'industria del fashion. Sì, quella propriamente intesa, quella sorta dalle ceneri dei vecchi imperi, che sta tornando a impiegare migliaia di persone. C'è sempre chi resta al fondo, dove la competenza non fa eccezione. Basta il tempo a decretare il tuo compenso, ma è un tempo che non ha prezzo, bene infrange solo sogni, aspettative e ossa. Come negli anni '30 e poi '50, '60, il tessile continua ad alimentare nel Salento la sofferenza di tante donne costrette - come raccontano - a non poter dir di no per mancanza di alternative. Un'aiuola - dietro l'oasi proiettata nel mondo - in cui tutto accade. Anche minacce e vessazioni quando il tentativo di estorsione non va subito a segno.

I processi e le condanne



La cronaca fa fede. L'ultima condanna risale a 4 anni fa per quanto avvenuto in un'azienda di Specchia, nel Sud Salento. In busta paga figurava una retribuzione regolare per 7,76 euro l'ora, ma quella effettivamente percepita dalle lavoratrici vessate non superava i 3,85 euro. Due anni prima, in una camiceria di Tuglie, la paga oraria era scivolata in giù fino a 4,50 euro, prima che il brand europeo per il quale produceva imponesse l'aumento. Brutale e offensivo. Già, questo Tac è nicchia. «E noi lo combattiamo, perché ce ne vergogniamo», si affannano, rabbiose, a dire le più prestigiose associazioni di categoria. Sgarbo, onta. Eppure resiste, e nel perimetro di una superficie produttiva e sociale sostenibile che - è vero - si sta ampliando. Continuare a subire quei 2, 3, 4, 5 euro l'ora nel settore più in crescita del Salento: è proprio questo il paradosso. E la pandemia sta solo contribuendo a riproporlo, perché non ne è causa.

Più volte circoscritto da Quotidiano con analisi, reportage e testimonianze, il fenomeno riaffiorava, infatti, già nel bel mezzo della rifioritura del sistema moda salentino, che i numeri rendono inconfutabile. Il riposizionamento sul lusso del settore Tessile, abbigliamento e calzaturiero, da un quinquennio, produce l'incremento di quegli stessi indici che le crisi globali del 2001, 2007 e 2012 avevano fatto crollare. Pensate: tra il 2015 e il 2019 (elaborazioni Arti su dati Sil e Regione Puglia), il Tac è giunto ad assorbire il 40,3% delle assunzioni registrate in tutta la provincia: caso unico in Puglia. Nel 2011, lo stesso indice si fermava al 29,3%. L'exploit è del calzaturiero, che nel distretto di Casarano affonda le sue radici e probabilmente il suo futuro: tra il 2014 e il 2016 ha assorbito il 49,7% delle assunzioni provinciali. E nel triennio successivo il 60,7%. Di pari passo, è cresciuto l'export: dal 2013 al 2019 il valore delle esportazioni del calzaturiero salentino è passato da 25 a 100 milioni di euro (Istat), compensando il crollo dell'export di abbigliamento nel 2019 (dopo il picco dell'anno precedente), contenuto in parte anche dalla buona performance del tessile a partire dal 2018. Nel segno del global fashion brand, oggi il Tac accoglie il 23% delle aziende e il 32% degli addetti del Salento. Numeri che testimoniano lo sforzo compiuto per colmare gli spazi lasciati vuoti, in primis, dal crollo dei grandi imperi del calzaturiero (Adelchi e Filanto).

La crisi e i posti di lavoro perduti



Dal '96 al 2014 sono andati in fumo ben 13.171 posti di lavoro (Istat). Se nel 2000 se ne contavano 2.134, oggi le aziende sono in tutto 963 e occupano 8.295 addetti (Osservatorio economico su base Istat), 1880 in più rispetto a 7 anni fa (Istat). Nel calzaturiero l'aumento degli addetti dal 2018 a oggi è stato del 18,48% (fonte: Institute for enterpreurship and competitiveness della Liuc-Università Cattaneo).

Roba per pochi, come quei 2 euro l'ora. Questione di cultura. Questione di legge violata, con estorsioni, ricatto o minaccia. Certo. Ma, forse, è pure questione di legge aggirata, da ripensare. Prendete i contratti di prossimità: quando compensi irrisori fan chiasso, sono i primi a finire sott'accusa con i sindacati che li firmano: «La necessità di sottoscrivere questi contratti che partano dal 70/75% della paga nazionale e, quasi sempre, raggiungano il 100% in 3 anni, deriva dalla possibilità di sottrarre lavoratori salentini dalla morsa dei contratti pirata applicati da imprenditori scorretti, supportati da consulenti del lavoro ancora più sconsiderati, che sottraggono al lavoratore fino al 40% annuo di retribuzione», sostiene il segretario di FemcaCisl, Sergio Calò.

«Questi contratti erano stati pensati per far emergere il sommerso. Ma già prima della pandemia - incalza il numero uno di FilctemCgil, Franco Giancane - hanno iniziato a essere oggetto di una dinamica inversa, trovando spesso applicazione anche in contesti in cui di sommerso non c'è proprio nulla. Noi - aggiunge - non ne firmiamo ma intanto proviamo ad aiutare i lavoratori che ci chiamano. Il problema è che hanno paura di denunciare o anche solo di iscriversi al sindacato per paura d'essere licenziati».

Di contratti di prossimità ne firma anche Uiltec, che non di rado ha denunciato sfruttamento: «Sì, ne firmiamo - conferma la segretaria Fabiana Signore -, ma che non intacchino la retribuzione. Accettiamo al limite che s'intervenga un po' su straordinari e rol, ma non sulla paga oraria come avviene con i contratti pirata», non riconosciuti da Cgil, Cisl e Uil ma, ovviamente, per tanti più convenienti. Il Salento ne sarebbe invaso: «Mi sono accorta di quanto vasto sia il fenomeno a inizio pandemia, quando tutte le aziende dovevano inviare via Pec la richiesta di Cassa Covid alle organizzazioni più rappresentative. Il 30% delle aziende nel Tac salentino - denuncia Signore - applica contratti pirata», che intaccano ogni elemento della retribuzione. Maggiore coordinamento forse aiuterebbe, anche al cospetto dei brand.

Le ispezioni



Oggi, le aziende contoterziste premettono sempre di ricevere costanti e rigidi controlli dagli ispettori dei brand, i quali in presenza di irregolarità revocherebbero anche le commesse. Ma è davvero quello che sempre accade? «Con i brand - afferma Calò (Femca) - noi proviamo a dialogare sul costo del lavoro applicato e pagato a monte, fino al costo orario nell'ultima azienda di produzione, forti anche del fatto che tutti i brand dichiarano di possedere un codice etico che, però, il più delle volte, rimane sulla carta».

«Il fatto stesso che emergano retribuzioni da 2 o 5 euro l'ora - osserva Giancane (Filctem) - conferma che questi audit non sono poi così approfonditi». Sono i giorni in cui si discute anche il rinnovo del contratto dei tessili. E stando a quanto trapela, qualche nuovo paletto potrebbe esser fissato. Ma basterà? E a qual prezzo? La rimozione del blocco dei licenziamenti è vicina. Agevolerà chi, sfruttato da anni, ha solo voglia di urlare? Consiglia il sindacato: «Non arretrare».

