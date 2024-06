System House srl acquisisce le commesse Enel e Servizio elettrico nazionale e si appresta ad assumere tutti i lavoratori fino a ieri a rischio nei contact center Customer digital service di Casarano (60) e La Spezia (134).

Lo conferma, interpellato da Quotidiano, l’amministratore di SH, Agostino Silipo: “Abbiamo appena firmato il contratto con i committenti. Si tratta di un affidamento diretto e provvisorio in vista della gara che per Enel è prevista tra un anno, mentre per Servizio elettrico nazionale è già in corso e alla quale stiamo partecipando. Abbiamo agito con la consueta responsabilità sociale che ci contraddistingue salvando il posto a circa 200 persone”, afferma l’imprenditore, oggi a capo di una società delle telecomunicazioni in espansione, con 14 sedi in Italia e oltre 3mila dipendenti.

Il passaggio dei lavoratori

La procedura per il passaggio dei lavoratori - che conserveranno diritti e trattamento economico maturati - sarà definita nelle prossime ore. Gli operatori di Casarano saranno trasferiti nel contact center di SH a Supersano (a soli 5 km da Casarano), mentre quelli di La Spezia in una nuova struttura non lontana da quella attuale.

Si chiude così una vertenza che nelle ultime settimane aveva generato continue e intense proteste dei lavoratori che, a Casarano, solo ieri sono riusciti a ottenere da Cds il saldo di marzo e aprile.