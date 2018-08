Svolta per l'ex Enel, parcheggio venduto. Salvemini: «Presto in funzione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ex Enel è stato venduto. Ed è pronto a mettere a disposizione della città i 650 posti auto a pochi passi dal centro storico. Lo rende noto il sindaco Carlo Salvemini che dall'impresa ha ricevuto la comunicazione ufficiale. Dopo un «lungo e articolato percorso di ristrutturazione finanziaria - scrive Antonio Caiaffa titolare della Fervida Costruzione - le confermo la conclusione di accordi per la cessione del parcheggio Ex Enel ad un gruppo aziendale di livello nazionale».In un post su facebook il sindaco scrive: «Su "ex Enel" abbiamo ricevuto questa comunicazione ufficiale da parte della ditta Fervida; un nuovo investitore nazionale - con grande esperienza nella gestione dei parcheggi - subentra nella proprietà dell'immobile per completare i lavori di cantiere e mettere a disposizione i 650 posti auto previsti per la sosta a rotazione, con benefici per la mobilità urbana; entro settembre si terrà una conferenza stampa per l'illustrazione dei dettagli e l'indicazione dei tempi necessari all'apertura alla città;un'operazione che abbiamo molto seguito con Alessandro Delli Noci indicata negli obiettivi strategici di mandato e che a breve verrà quindi completata».