Svolta nell'omicidio Fasano: arrestati i due presunti autori. Blitz dei carabinieri nella notte: dieci fermi

Svolta nelle indagini per l'omicidio di Francesco Fasano, il 22enne ucciso la notte tra martedì e giovedì scorsi: i carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno sottoposto a fermo, nel corso della notte, dieci persone, due delle quali accusate di concorso in omicidio. Tutti rispondono anche di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Una di queste, inoltre, è accusata del tentato omicidio dello stesso Fasano e di un altro componente del clan, avvenuto il 19 luglio scorso. I due presunti autori dell'omicidio del giovane sono Daniele Manni, 34 anni, e Angelo Rizzo, 23, entrambi di Melissano.I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura di Lecce, al termine degli interrogatori che si sono svolti per tutta la giornata di ieri nella caserma della compagnia di Casarano. L'indagine, già avviata dopo l'omicidio di Manuele Cesari, avvenuto nel marzo scorso, ha permesso di individuare un gruppo criminale operante su Melissano, dedito al traffico di ingenti quantitativi di droga. I contrasti all'interno dello stesso gruppo sono stati però via via sempre più forti, e hanno portato nel corso degli ultimi mesi a episodi violenti, culminati con l'omicidio di Fasano.Ulteriori particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà questa mattina nel comando provinciale dei carabinieri, a Lecce.