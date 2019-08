Svaligiata la casa-museo di Martinez: scomparse opere di valore, è giallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scomparse nel nulla dieci opere dell'artista galatinese Gaetano Martinez, il più importante scultore salentino del '900. Fra queste anche la Ignara Mali, una statua in bronzo alta 90 centimetri che nel 2002 fu valutata 230mila euro dal critico d'arte Vittorio Sgarbi che a Gaetano Martinez ha dedicato un catalogo ed ha poi inserito un paio queste sculture nella sua personale collezione di opere d'arte.C'è un'inchiesta. La Procura ha aperto un fascicolo con la denuncia presentata da un pronipote dell'artista scomparso a Roma nel 1951 ed al quale fu poi dedicata una retrospettiva nella sesta Quadriennale di Roma. Furto aggravato, l'ipotesi di reato ravvisata dal pubblico ministero Roberta Licci, nelle indagini condotte con i carabinieri della Compagnia di Gallipoli e della stazione di Galatina. Contro ignoti, al momento. Anche perché la denuncia non indica possibili persone sospette, ma si limita ad esporre i fatti.Punto di partenza per cercare di mettersi sulla pista che porta a cinque sculture in bronzo ed altrettanti busti sia in bronzo che in terracotta, la ricostruzione fornita da Tiziano Causo, pronipote di Gaetano Martinez, assistito dall'avvocato Donato Amato. Si racconta che queste opere d'arte si trovassero in casa di sua zia intanto defunta, una delle nipoti dello scultore. Erano lì almeno fino ad aprile scorso. Una casa trasformata in un museo alla memoria dell'inclinazione artistica scoperta da Gaetano Martinez mentre nei primi anni del secolo scorso si guadagnava da vivere a Galatina facendo l'intagliatore di pietre.C'era la statua in bronzo chiamata l'Etrusca, che secondo quanto asserisce Causo, fu lasciata in eredità a sua madre dallo zio Gaetano Martinez. C'era la statua Ignara Mali, quella stimata da Vittorio Sgarbi e per la quale l'anno scorso la zia ricevette una offerta di 60mila euro poi rifiutata.Dalla collezione mancano, inoltre, la scultura in bronzo Etrusca. E pure La Contessa, busto femminile in terracotta. Ed il Toro in terracotta trafitto da una spada. Come anche Nudo virile, opera alta oltre un metro. E Padrona di casa, alta 70 centimetri.In quella casa-museo di Galatina non ci sono più cinque busti alti fra i 30 ed i 40 centimetri, alcuni in bronzo ed altri in terracotta.Queste opere d'arte sono scomparse quattro mesi fa. Causo ha fatto presente di essersene accorto in occasione della morte di uno zio che abitava al piano superiore della casa-museo. Scomparsa anche la Ignara Mali che, peraltro, pesa diversi quintali.E qui il caso si colora di giallo: non sono stati notati segni di forzature delle porte e delle finestre. Per di più si tratta di opere ingombranti, pesanti al punto da avere bisogno di specialisti di trasporti o di traslochi per spostarle. O di professionisti del furto.E per questo l'indagine si sta concentrando sui giorni precedenti la morte dello zio di Causo, per capire se e chi abbia frequentato la casa museo e per quali ragioni.Gli inquirenti stanno ascoltando persone che potrebbero fornire informazioni o dettagli sulla scomparsa di quelle opere. Si sta ricorrendo anche alla tecnologia: come ormai da prassi, gli investigatori stanno cercando impianti di videosorveglianza della zona. Visto lo spessore dell'artista, l'interesse degli inquirenti è ridare anche alla collettività la possibilità di avere a disposizione quel patrimonio artistico scomparso nel nulla.