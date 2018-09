Suv incendiato in centro: avvocato nel mirino. Terzo episodio in pochi mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura nella notte nel centro di Lecce per un nuovo rogo di auto tra le abitazioni. Alle 2 circa infatti in via Parini c’è stato un incendio di autovettura. Alle fiamme una Bmw X5 di proprietà dell’avvocato Giuseppe Dell’Anna Misurale. È la terza auto, di sua proprietà, coinvolta in un incendio. Un altro SUV identico di colore nero fu incendiato soli pochi mesi fa sotto la sua casa.Terzo raid incendiario, dunque, contro l'avvocato Giuseppe Dell'Anna Misurale, presidente del circolo tennis “Mario Stasi” di Lecce. Le fiamme – di natura dolosa – sono divampate attorno alle 2 in via Parini, nei pressi dell'abitazione del professionista, ed hanno interessato ancora una volta la sua Bmw X5.Ignoti, versando liquido infiammabile sulla parte posteriore del suv, hanno scatenato l'incendio e si sono dileguati. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, che hanno provveduto a spegnere il rogo, evitando che potesse distruggere completamente il mezzo.L'avvocato Dell'Anna Misurale era già finito nel mirino dei malviventi lo scorso marzo e nel febbraio 2016.C.Tad.