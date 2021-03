L'appello del sindaco: «Vaccinate un dipendente al mio posto»

«Vaccinate un dipendente del mio Comune al posto mio». È questo il messaggio del primo cittadino di Surbo, Ronny Trio. Un messaggio che suona soprattutto come una richiesta di maggiore attenzione ai soggetti deboli che hanno priorità nella somministrazione dei vaccini e che il sindaco lancia al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al Diriettore Generale della Asl/Le, Rodolfo Rollo, e al Rettore dell’Università del Salento, Fabio Pollice.

La sua mail è stata inviata stamattina anche all’Assessore regionale alla Sanità, Luigi Lopalco. «Nei giorni scorsi la direzione del Dipartimento di Scienza dell’Economia dell’Università del Salento, dove lavoro come ricercatore - scrive in una lettera il professore universitario e sindaco di Surbo - mi ha informato della possibilità per il personale docente e tecnico-amministrativo di aderire alla campagna di vaccinazione, alla quale ho prontamente risposto. Mi rendo conto però che essere vaccinato prima di altre persone più esposte di me non sarebbe giusto, la considererei un ingiustificato “privilegio” e per tanto, con la presente, sono a chiedere, se dovesse essere confermato che il piano vaccinale prevede che sia dia priorità al personale universitario in luogo dei soggetti “fragili”, di anteporre alla mia vaccinazione quella di una persona dipendente del comune di Surbo, che ne ha più bisogno». Un passo indietro da parte del primo cittadino che si augura che la sua richiesta venga ascoltata per poter comunicare i dati della persona che in questo momento, in quanto soggetto particolarmente fragile dal punto di vista sanitario, è necessario che venga tutelata con la somministrazione della prima dose del vaccino anti COVID-19.