Lei muore a 20 anni in un incidente stradale, la sorella realizza il suo sogno: ballerà con me

Quando il ricordo di una persona cara non muore con lei, non muore neanche la sua grande passione.E quando passione e ricordo sono condivisi da chi l’ha amata, e con lei ha creduto di poter raggiungere un obiettivo e realizzare un sogno, allora tutto è possibile. E’ possibile realizzare quel sogno, e farlo nel ricordo di chi per anni ci ha creduto e sperato.E’ la storia del sogno, della passione per la danza, e del ricordo indimenticabile nel nome di Carlotta.che, da un dolore immenso per la perdita improvvisa della sorella, ha saputo dar vita al nuovo Centro Danza e Teatro “Carlotta Martella” che domenica, con l’inaugurazione prevista per le 19,30, aprirà le porte a ballerini e ballerine di tutte le età che condividono la passione della 19enne, giovane promessa della danza, che il 5 luglio dello scorso anno perse la vita in un incidente stradale mentre percorreva la Trepuzzi – Surbo, diretta ad un matrimonio, in compagnia del suo fidanzato.Il sogno e la promessa condivisi dalle due sorelle, Carlotta Angelica e Andrea Celeste Martella, di aprire un centro per l’avviamento alla pratica coreutica si materializza e trova spazio nei locali al civico 157 di via Lecce, a Surbo.«Ho sempre creduto nei sogni e nella possibilità di realizzarli grazie al coraggio, alla determinazione e al continuo mettersi in gioco – commenta Andrea Celeste Martella – e domenica, finalmente, potrò condividere con quanti amano la danza e con tutti coloro che volevano bene a Carlotta e l’hanno amata, con il suo sorriso e la dolcezza e raffinatezza dei suoi movimenti, questo progetto che ha tutto il sapore della rinascita». Le iscrizioni avviate già lo scorso mese riguarderanno i corsi di danza classica, contemporanea, hip hop, pilates e balli di gruppo. Passioni coltivate da Carlotta Angelica nella scuola di danza di San Cesario di Lecce, che porta il suo nome, diretta dalla maestra Emiliana Mariano.