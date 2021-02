Pedone investito da un'auto, grave in ospedale

È stato trasportato in Ospedale al Fazzi, un pedone investito intorno alle 19 a Surbo.

A. B., 77anni di Lecce, questo è il nome delle uomo investito lungo via Lecce, all’incrocio con via Volturno, mentre attraversava o via principale che attraversa il comune salentino.

Preso in pieno da una Opel Agila, forse a causa della scarsa illuminazione e della pioggia battente che ha reso viscido l’asfalto, l’anziano ha sbattuto prima sul parabrezza dell’auto e poi, a causa dell’urto violento, è ricaduto sull’asfalto.

Sul posto sono accorsi subito alcuni passanti che hanno allertato gli agenti del comando di polizia locale di Surbo e il 118 che ha soccorso il 77enne e lo ha trasportato in ospedale in codice rosso per le serie ferite riportate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA