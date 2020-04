Bruciano rifiuti in campagna: denunciati in due

I Carabinieri del Noe di Lecce hanno scoperto un cinquantenne di Trepuzzi intento ad abbancare un cumulo di rifiuti già dato alle fiamme e da cui si era levata al cielo una cortina di fumo nero in una zona periferica i Surbo, nel piazzale di una nota cooperativa del posto, e con l’ausilio di un piccolo mezzo meccanico.



Il giorno dopo, nella zona industriale del comune di Matino, in un’area di pertinenza di un’attività produttiva, un sessantenne del posto, è stato pizzicato mentre dava alle fiamme un cumulo di rifiuti plastici e ingombranti, da cui si levava una colonna di fumo di colore scuro visibile dal centro abitato.



Per entrambi è scattata la denuncia per il reato di combustione illecita di rifiuti. In tre sono stati anche multati perché si trovavano fuori in violazione delle misure di contenimento del contagio da coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA