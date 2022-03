Un incidente è avvenuto questa sera lungo viale dei Pini all’incrocio con via l Maggio a Surbo, comune in provincia di Lecce. Nello scontro tra auto e moto, a riportare delle ferite è stato il conducente dello scooter, G.G. di 35 anni del posto, trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Surbo.