Fiamme dalla friggitrice: scoppia l'incendio in una polleria. Bombola di gas messa in sicurezza

Incendio in una polleria: fiamme partite da una friggitrice. Paura per la presenza di una bombola di gas. Alle 14.50 un squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta nel comune di Surbo, frazione di Giorgilorio in via dell’Aquilone per un incendio che si era sviluppato all’interno di una polleria.



Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno appurato che una friggitrice era stata interessata dalle fiamme prontamente spente con un estintore dal proprietario. Gli stessi hanno messo in sicurezza una bombola di gpl presente nel locale. Gli accertamenti dei vigili del fuoco hanno escluso qualsiasi danno strutturale.