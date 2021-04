In 15 al bar: fuga alla vista dei carabinieri, multa al titolare e chiusura di 5 giorni

SURBO - Alla vista dei carabinieri in tanti si sono velocemente allontanati ma ormai il danno era fatto. A Surbo infatti è stata disposta la chiusura per 5 giorni per uno dei bar nella frazione di Giorgilorio. Ieri infatti all'interno del locale sono state pizzicate un gruppo di circa 15 persone che hanno cercato di allontanarsi in fretta all'arrivo dei Carabinieri. I militari son riusciti a identificare circa la metà dei clienti, che sostavano all’interno anche se con mascherine e distanziamento. Per questo è stato multato (280 euro) solo il proprietario che ha permesso l’ingresso a troppe persone.