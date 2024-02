Ancora un'auto incendiata in provincia di Lecce. È successo ieri sera a Surbo, in piazzetta Ruffili. A fuoco una vecchia Fiat Panda, di proprietà di un 55enne del posto.

Attorno alle 23 di ieri sera l'intervento dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza la zona. Sono in corso le indagini per capire di più sull'accaduto.