Mafia e appalti, il Comune di Surbo parte civile: "Un milione di danni"

Mafia e appalti: il Comune di Surbo si costituisce parte civile nel processo contro imprenditori e clan. Questa mattina la decisione del giudice che ha ammesso la richiesta avanzata dall'ente da qualche settimana nelle mani dei commissari dopo lo scioglimento per infiltrazioni della criminalità. Una svolta tenendo conto che la vicenda - per la quale sono stati già disposti i rinvii a giudizio - s'intreccia con una serie di rapporti tra la stessa amministrazione comunale e alcuni presunti esponenti della Sacra Corona. Il Comune, rappresentato dall'avvocato Marco Pezzuto, ha chiesto un milione di danni a tutela dell'intera comunità in quanto parte offesa.