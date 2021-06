Surbo, anziano alla guida si sente male ed esce fuori strada

Si è sentito male ed è uscito fuori strada, forse per un colpo di calore. E' accaduto ne pomeriggio, intorno alle 17.30 in contrada Pate a Surbo in provincia di Lecce, quando un anziano, 91enne, si è sentito male e ha perso il controllo della sua auto uscendo fuori strada.

La dinamica

L'anziano signore, V.B. le sue iniziali, viaggiava a bordo della sua auto quando forse per colpa del caldo africano che non sta dando tregua al Salento si è sentito male ed è uscito fuori strada. L'auto si è piegata su fianco ed è rimasta lì per qualche minuto fino a quando non sono state allertate, da alcuni passanti, le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della municipale di Surbo e i vigili del fuoco per estrarre l'anziano dall'abitacolo dell'auto. I vigili del fuoco, vista l'età dell'uomo, hanno atteso prima che arrivassero i medici del 118 sul posto prima di estrarlo dall'auto. Il 91enne è stata trasportato al Vito Fazzi con l'ambulanza dove poi è stato raggiunto dal figlio che è stato immediatamente avvisato.

Fortunatamente l'uomo non è grave, ha riportato solo delle escoriazioni. Lui stesso ha riferito agli agenti di essersi sentito male mentre era alla guida della sua auto.