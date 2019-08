Supersano, in fiamme l'auto della compagna del sindaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è chiaro se si sia trattato di un incendio doloso o meno ciò che è certo è che l'automobile di proprietà della compagna del sindaco di Supersano, Bruno Corrado, è stata distrutta dalle fiamme. La vettura, una Lancia, era parcheggiata nei pressi della loro abitazione. Verso mezzanotte, improvvisamente è stata avvolta dalle fiamme. Accanto alla Lancia c'era parcheggiata la macchina di proprietà del sindaco che però non risulta danneggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona. Dal sopralluogo effettuato non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile. Sono in corso ulteriori indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Casarano.