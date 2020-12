Si abbatte un fulmine nella notte: crolla un campanile

Un fulmine verso le 4 e mezza di questa notte si è abbattuto sul Campanile della Chiesa del Santissimo Sacramento a Supersano, un boato fortissimo ha svegliato tutti i cittadini.

Il danno che ha provocato per fortuna è stato localizzato sulla parte anteriore del campanile della Chiesa, sventrandone una parte consistente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una gru per poter mettere in sicurezza la parte danneggiata. Pezzi del muro sono esplosi per aria e per evitare che quelli rimasti potessero cadere i caschi rossi hanno lavorato fino a stamattina.

Non si registrano feriti , ma solo ingenti danni. Il sindaco Bruno Corrado ha emesso una ordinanza per tutelare e garantire l'incolumità pubbica.

