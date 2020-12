Superbonus per l'edilizia, scatta la corsa agli incentivi. Ma il Salento (per ora) va a rilento

Tutti in fila per il Superbonus edilizia 110% anche se l'estensione della proroga al giugno 2022, emendata nella Legge di Bilancio 2021, è ritenuta troppo breve dagli operatori di settore, già alle prese con un impianto normativo che alimenta una procedura ritenuta sin troppo farraginosa. Efficientamento energetico e antisismico. E ora anche eliminazione di barriere architettoniche e coibentazione del tetto.

Gli ambiti di applicazione dell'agevolazione fiscale sono ampi. E la risposta del territorio è già massiccia. Un'opportunità per il popolo salentino dei proprietari di immobili: migliaia per la prima casa, migliaia di titolari anche per la seconda casa al mare o in campagna. Una platea potenzialmente molto vasta in tempi, come gli attuali, piuttosto scarsi di liquidità. E un'opportunità sopratutto per il comparto dell'edilizia tradizionalmente tra i più forti in provincia di Lecce: una boccata di ossigeno, almeno sulla carta. Certo, la realtà non sempre s'incrocia con le aspettative. Critiche e disagi che, almeno in questa prima fase, sono dietro l'angolo e anche piuttosto numerosi.



La domanda è: quante effettive opportunità ha di essere soddisfatto in tempi brevi il Superbonus? Il presidente dell'Ordine dei Geometri della provincia di Lecce, Luigi Ratano, condivide gli obiettivi, ma è perplesso sul metodo: «Misura eccezionale, ma da verificare sul campo. Non c'è chiarezza. Per come è stata regolamentata non corrisponde alle esigenze di tecnici e proprietari. Bisognava prorogarne la durata fino al 2024, altrimenti rischia di essere un flop. Lo prova il fatto che poche istanze fin qui trasmesse sono attuabili». Perché? La ragione risiede anzitutto nello stato degli immobili: «Sono quasi tutti irregolari e la norma vincola la concessione del Superbonus alla regolarizzazione. Il che richiede costi e tempi corposi».



Il secondo step riguarda i rimborsi. «Ogni banca - aggiunge - deve, giustamente, valutare le pratiche per garantirsi che abbiano un esito. E così anche Enea e Agenzia delle Entrate». Risultato: «Abbiamo una marea di pratiche pronte, ma non il tempo per avviarle. Basti pensare che per ricevere una semplice pompa di calore servono 5 mesi. Come si fa entro un anno a completare il 60% dei lavori?». Anche lo smartworking nella pubblica amministrazione rappresenterebbe un freno: «Per verificare la compatibilità urbanistica occorrono settimane». Il Consiglio nazionale dei Geometri ha predisposto per i Comuni un progetto per la dematerializzazione delle pratiche edilizie, ma c'è un altro problema: «Stiamo andando a concentrare in un anno o poco più una mole pazzesca di pratiche, senza disporre di maestranze che eseguano le opere. Nel Salento non ce ne sono tante da poter assorbire tutto questo lavoro in tempo utile. A cogliere l'opportunità - prevede Ratano - saranno tante ditte esterne sconosciute a cui i proprietari si affideranno».



Più ottimismo in casa Ance Lecce. «Se la misura funzionerà lo vedremo quando i primi casi, in maniera più continuativa, cominceranno ad arrivare alla fase di maturazione del credito d'imposta. Le premesse sembrano buone. Il legislatore ha dato una scossa al mercato dell'edilizia. Lo sforzo c'è stato, almeno sul fronte delle opere private. Certo - riconosce il presidente dei Costruttori, Giampiero Rizzo - la procedura è un po' farraginosa, l'impianto normativo ha già subito delle modifiche e lo smartworking, se non reso in maniera efficiente, può rappresentare un freno». Anche il numero uno dei costruttori leccesi definisce limitata la durata della misura: «La portata che il Superbonus 110% potrebbe avere sul patrimonio edilizio e sull'economia in generale è vastissima, perché poi l'edilizia stimola una domanda molto lunga. La proroga concessa poteva essere più estesa. È stata generata una grande aspettativa intorno a questo provvedimento, sarebbe stato giusto consentire a tutti i potenziali interessati un accesso più agevole. Comunque, siamo fiduciosi».



Molti dubbi restano tra gli ingegneri che paventano il rischio di fallimento della misura, giudicata potenzialmente enorme: «Contraddizioni, imprecisioni e lacune tecnico-giuridiche ne complicano l'attuazione, frenando di fatto la vera e propria corsa al bonus innescatasi anche nel nostro territorio»: questo il messaggio di Anna Maria Riccio, presidente dell'Ordine. È soprattutto l'incertezza - dettata dal susseguirsi di chiarimenti da parte di Agenzia delle Entrate, Enea o Mef - a preoccupare: «Un'interpretazione sbagliata rischia di far pagare un conto salatissimo al cittadino beneficiario e a noi professionisti». Tante le criticità di ordine pratico rilevate. E la Riccio le elenca: «Tempi per l'accesso agli atti nei Comuni, incongruenze ed errori nella modulistica allegata ai decreti, pagamento delle parcelle professionali, condizionato all'avvenuta realizzazione di almeno il 30% di ciascun intervento complessivo, che non tiene conto del fatto che, invece, il 60% del lavoro del tecnico si conclude alla presentazione del progetto. Eppure molte delle criticità operative potrebbero essere risolte facilmente attraverso un chiarimento ministeriale complessivo».



L'ultimo richiamo è finalizzato alla tutela delle competenze. «Bisognerà evitare accordi su scala nazionale tra le grandi società di revisione e i principali istituti di credito che propongono alla clientela pacchetti all inclusive in cui, a fronte della cessione del credito, è previsto un unico corrispettivo che comprenderà sia la remunerazione della banca sia l'asseverazione tecnica, sia il visto di conformità; un insieme indistinto di servizi e consulenze che porterebbe a non valorizzare una specifica attività professionale».

