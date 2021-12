Super Green pass, in un giorno 510 persone controllate, 6 multe e due attività chiuse. Il bilancio della Prefettura

Si chiude con un bilancio di 510 persone controllate e 6 sanzioni elevate dalle forze dell'ordine il primo giorno di verifiche nel Salento per il rispetto delle nuove misure introdotte con il Super Green pass. A fare il punto sull'attività dei controlli è la Prefettura di Lecce che in un report rileva come oltre ai cittadini, le attività e gli esercizi controllati siano stati in tutto 96, due dei quali sanzionati con la chiusura temporanea.

Il prefetto Trio: «Attenzione e rispetto delle regole da parte dei cittadini e degli operatori economici»

«Benché sia prematuro fare un bilancio sull'attività pianificata da questa Prefettura lo scorso 2 dicembre - precisa il prefetto Maria Rosa Trio - possiamo essere soddisfatti di questa prima giornata che, pur rilevando inevitabilmente situazioni di inadempienza regolarmente sanzionate, ha evidenziato una generale attenzione da parte dei cittadini e degli operatori economici sul rispetto degli obblighi di Green pass base e rafforzato. Ringrazio le Forze dell'Ordine per l'attività avviata che necessità uno sforzo non indifferente e sono certa che le Polizie locali sapranno farsi sempre più parte attiva nella programmazione dei controlli nei rispettivi territori»