Tragedia nella serata: travolti in moto ed in bicicletta. Due morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due giovani morti nello scontro sulla Lecce-Melendugno di questa sera poco dopo le 21.30. Un 46enne di Calimera, A.M. le inziali, è deceduto in sella ad una motocicletta enduro Yamaha XT 600.Stessa sorte per un ragazzo di colore, della Nuova Guinea, che procedeva in bicicletta.In corso di accertamento le cause dell'incidente, sul posto ci sono i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Lecce e dellastazione di Melendugno. Due le ipotesi al momento: uno scontro frontale fra moto e bici. O una macchina che potrebbe avere travolto entrambi i mezzi.L'impatto è avvenuto all'latezza del distributore di carburanti Erg, poco dopo l'uscita di Melendugno verso Lecce. Con i carabinieri sono intervenuti il personale del 118 e la polizia municipale di Melendugno.