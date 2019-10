Sul camion, i pezzi di ricambio di una Porsche: una denuncia per ricettazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato denunciato per ricettazione, G.S. di Cutrofiano, in provincia di Lecce . L'uomo è stato fermato ieri dai carabinieri , nell'ambito delle attività di controllo del territorio riconducibili all'operazione “First Cold”. G.S. si trovava alla guida di un autocarro Peugeot : una volta fermo, i militari hanno provveduto a perquisire il mezzo.Così facendo, i carabinieri hanno potuto rinvenire diversi pezzi di ricambio di una Porsche Cayenne di colore nero sui quali l'uomo non ha saputo dare spiegazioni di sorta. Il contenuto dell'autocarro è stato sequestrato.Sempre nella giornata di ieri, sono stati denunciati tre cittadini di nazionalità senegalese per vendita di prodotti contraffatti: i tre sono stati sorpresi fra Leverano, Sant'Isidoro e Copertino a vendere merce contraffatta, come borse e capi di abbigliamento.