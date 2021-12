Ciclista investito nel Sud Salento: è grave

Un uomo di 70 anni è stato investito questa sera nel Sud Salento lungo la strada provinciale Lucugnano-Alessano. Una Ford Focus condotta da un giovane lo ha travolto e scaraventato nella campagna circostante.

Codice rosso

L'anziano è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso nell'ospedale Cardinal Panico di Tricase. Dai primi controlli medici è stato constatato che abbia riportato ferite e contusioni soprattutto alle gambe.

Test tossicologici

In ospedale è stato condotto anche il conducente dell'auto, per essere sottoposto agli accertamenti tossicologici. Sono intervenuti i carabinieridella stazione di Spongano e del Nucleo operativo radiomobile di Tricase che hanno sequestrato i mezzi in attesa di chiarire la dinamica dell'incidente.