Sud Est, odissea infinita: treni serali soppressi Tornano caos e disagi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treni soppressi e viaggiatori costretti a salire sui bus per raggiungere casa, luoghi di lavori e città turistiche. Ancora disagi e complicazioni per i turisti e i pendolari che utilizzano Ferrovie Sud Est. Ieri, a causa dell'astensione dagli straordinari dei dirigenti delle centrali operative di Nardò e Novoli, i treni serali delle linee della sezione di Lecce sono stati in buona parte cancellati. Risultato: caos e disagi a partire dalle 17. Un altro calvario, l'ennesimo per i passeggeri della società ora controllata da Trenitalia.E non finisce qui. L'astensione dagli straordinari continuerà a fasi alterne almeno fino a sabato prossimo, termine del periodo di protesta indetto dai sindacati. Per evitare di eliminare completamente i percorsi, la direzione delle Fse ha fatto ricorso alle corse sostitutive con i bus, laddove il personale si è reso disponibile a non andare oltre l'orario canonico di lavoro per non ricadere, a loro volta, nello straordinario.Un'odissea, dunque, per i viaggiatori. E così ieri, sin dal pomeriggio, pomeriggio sono state sostituite due corse da Lecce per Martina Franca e una terza di ritorno fino a Manduria, perché la prosecuzione fino Lecce era già garantita dallo scorso 18 giugno. Sono saltati anche i tre collegamenti da Gagliano per Lecce e i due di ritorno nel capoluogo. Problemi anche sulla Lecce - Zollino e viceversa dove sono i passeggeri hanno dovuto prendere tre bus per raggiungere le destinazioni.Una forma di protesta messa a punto dalle segreterie provinciali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal dopo il mancato riscontro da parte dell'azienda, sorda alle istanze nonostante il grande senso di responsabilità con cui i dipendenti hanno affrontato questa fase complicata, in un momento molto particolare, di difficile transizione per il cambio dei vertici societari. I sindacati lamentano azioni unilaterali e mancato svolgimento delle fasi di informazione ed esame congiunto «su provvedimenti riorganizzativi, ferie, turni del personale esercizio, sala operativa, accorpamento uffici, gestione equipaggi esercizio ferroviari, spostamento di attività manutentive».Critiche durissime. A Sud Est sono imputati interventi discutibili come «il cambio senza preavviso di turni e ferie, forzature contrattuali sull'uso dei dipendenti dell'officina in trattamento di trasferta e microclima e sicurezza sul lavoro per il personale autolinee e ferroviario». Sul piatto anche la situazione degli organici e l'approvvigionamento di una massiccia quantità di interinali (oltre 160 ormai a livello regionale su 1.100 dipendenti) «con meccanismi - spiegano i rappresentanti dei lavoratori- poco trasparenti di regole oltre che nessuna risposta coerente su percorsi professionali. E fino ad ora non c'è stato nessun confronto e nessuna armonizzazione relativa all'introduzione di sistemi informativi connessi ai processi decisionali che riguardano i dipendenti».Per questo, lo scorso 6 luglio, i sindacati avevano proclamato il primo sciopero di 4 ore in 20 anni: 85% di adesione in tutta la Puglia, con punte del 95% in Provincia di Lecce. Ma neanche questo è bastato per convincere i vertici aziendali ad aprire un confronto, tanto che i sindacati sono già al lavoro per programmare altri giorni di protesta, questa volta con un'astensione dal lavoro di 8 ore, al di fuori del periodo di franchigia, cioè dal 4 all'8 settembre e dopo i 20 giorni di preavviso.Per Giuseppe Guagnano della Filt Cgil, la situazione rischia di non risolversi a breve: «L'azienda dovrebbe essere più responsabile. Continuiamo a sollecitare un vertice che possa sbloccare l'impasse con un atteggiamento propositivo. L'astensione dagli straordinari è un modo per dare continuità ad una protesta sacrosanta che intendiamo portare avanti per tutelare il lavoro di tante persone». Giovanni Conoci, della Fit-Cisl, sposa la linea: «Siamo preoccupati per questo atteggiamento da parte delle Fse. Ci saremmo aspettati maggiore collaborazione. Quanto accaduto nelle scorse ore con l'astensione del lavoro di dirigenti delle centrali operative di nodi cruciali come Nardò e Novoli, ha dimostrato la necessità di intervenire rapidamente per evitare i continui disagi sulle tratte salentine nel periodo di maggiore afflusso turistico». Un'odissea, almeno per ora, senza fine. Con gli utenti che pagano il prezzo più alto.