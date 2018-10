Sud Est: "Le corse sono state potenziate, ma i ragazzi prendono solo gli ultimi bus"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In merito alla protesta degli studenti degli studenti per i bus strapieni nella zona di Campi Salentina, Ferrovie del Sud Est spiega che nella fascia oraria di punta – tra le 7.00 e le 7.40 - il comune salentino è servito da 10 corse automobilistiche, una ogni 4 minuti, per un’offerta complessiva di oltre mille posti.Rispetto allo scorso anno, l’offerta su Campi è stata rafforzata con due corse aggiuntive.La concentrazione di passeggeri in salita sulle ultime corse disponibili del mattino determina un maggior carico di viaggiatori, senza compromettere la regolarità del servizio. Il sottoutilizzo delle prime corse è la principale causa degli eventuali sovraffollamenti sui bus successivi. L’invito di Ferrovie del Sud Est, disponibile all’ascolto e al confronto con i viaggiatori, è di spalmare omogeneamente la distribuzione dei viaggiatori anche sui bus della fascia oraria 7.00/7.20.Il sovraffollamento non è tanto dovuto alle poche corse a disposizione quanto all’affluenza concentrata su alcune corse.