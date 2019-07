Sud, decreto “urgente”, ma dopo due anni i risultati sono modesti: ecco quanto e come si è speso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il titolo Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno venne depositato il decreto legge numero 91 del 20 giugno 2017 emanato dal governo Gentiloni, convertito in legge, dopo il passaggio parlamentare, il 1° agosto. La pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale è arrivata il 12 agosto 2017, con il numero 188. Ma le disposizioni urgenti a due anni di distanza hanno prodotto davvero poco. Nonostante il governo Lega-M5S si sia mosso in sostanziale continuità con il governo precedente confermando le misure del decreto Mezzogiorno, prevedendo ulteriori stanziamenti e allargando la platea dei beneficiari. E le disposizioni si sono dimostrate ancora meno urgenti e performanti in Puglia.In quella legge furono previste due misure in particolare per aiutare il Mezzogiorno: Resto al Sud con una dotazione finanziaria di 1,25 miliardi di euro destinata a finanziare la voglia di mettersi in gioco dei giovani imprenditori (sino a 35 anni), con un finanziamento da 40mila euro (impresa individuale) a 200mila (impresa con più soci), il 35 per cento a fondo perduto; l'istituzione delle Zes per consentire attraverso l'utilizzo del credito di imposta (206 milioni di euro sino al 2020) e tagli alla fiscalità locale l'attrazione di nuovi investimenti grazie a una procedura semplificata delle autorizzazioni di insediamento. Il ministro per la Coesione territoriale dell'epoca, Claudio De Vincenti, definì il decreto «uno strumento agile finalizzato a sostenere i giovani che vogliano fare impresa, a rafforzare l'attrattività del Meridione per gli investimenti delle imprese, a contrastare i fenomeni di povertà educativa e di marginalità sociale».Per far crescere il numero delle imprese con la misura Resto al Sud furono previsti 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 per l'anno 2018; 462 per l'anno 2019; 308,5 per l'anno 2020; 92 per l'anno 2021; 22,5 per l'anno 2022; 18 per l'anno 2023; 14 per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025. Le stime nella fase di presentazione del decreto Mezzogiorno facevano riferimento alla nascita di circa 100.000 nuove imprese nelle Regioni del Sud alle quali era destinata la misura: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nella prima fase i professionisti furono esclusi dai potenziali beneficiari della legge. Con la Legge Finanziaria del 2019 il governo Conte ha previsto di estendere Resto al Sud anche ai titolari di studi professionali e ha portato il limite di età a 45 anni. La gestione delle risorse e delle domande, presentabili dal 15 gennaio 2018, è stata affidata all'agenzia per l'attrazione degli investimenti Invitalia.A distanza di 20 mesi dalla partenza concreta di Resto al Sud, i numeri non sono esaltanti, soprattutto in Puglia. Complessivamente le domande presentate e in compilazione sinora sono state 8.361, con un investimento di 556 milioni di euro, agevolazioni per 262 milioni e una occupazione di 20 mila unità circa.L'investimento medio è di 66mila euro e il contributo medio di 31mila euro. La Campania fa la parte del leone in quanto a domande presentate: 4.073, il 49 per cento del locale, su 3.408. La Puglia è a 425 domande, il 5 per cento del totale, nonostante la popolazione della nostra regione sia il 22 per cento delle regioni del Mezzogiorno. L'occupazione prevista in Campania è di 6.900 unità, in Puglia di 603. I progetti approvati in Campania sono 1.755, il 51,5 per cento del totale. In Puglia siamo a 161, il 4,72 per cento del totale degli approvati. La Calabria che ha un terzo degli abitanti della Puglia ha ottenuto al contrario l'approvazione di 528 progetti, quasi il triplo di quelli della Puglia.Il fallimento di Resto al Sud in Puglia non è comunque riconducibile a Invitalia, che gestisce i progetti e li trasferisce alle banche per il finanziamento, ma al fatto che nella nostra regione ci sono da circa 10 anni per i giovani che vogliono fare impresa risorse e misure più appetibili, sia per la quantità della quota a fondo perduto riconosciuta ai beneficiari che per i tempi di gestione della pratica.I giovani che vogliono fare impresa si rivolgono all'agenzia Puglia Sviluppo che gestisce Nidi, TencoNidi e altre misure. Anche le aspettative riposte nella nascita delle zone economiche speciali (Zes) non si stanno concretizzando con l'urgenza richiamata nel titolo del Decreto Mezzogiorno del giugno 2017. I decreti attuativi (aree assegnate e norme per la semplificazione) previsti dalla legge del 2017 sono arrivati con ritardo (il decreto semplificazione è stato convertito in legge a febbraio scorso). Le Zone economiche che hanno ottenuto il decreto di istituzione del governo sono 3 su 8: la Zes campana (porti di Napoli e Salerno); la Zes calabra (porto di Gioia Tauro); la Zes interregionale jonica (porto di Taranto). La Zes interregionale adriatica (porti di Bari, Brindisi, Manfredonia Monopoli e Barletta) è in attesa del decreto. Ma nessuna Zes è effettivamente operativa, nel senso che vi sia un Comitato di indirizzo coordinato dall'Autorità di sistema portuale di riferimento che abbia cominciato a valutare le proposte di nuovi insediamenti e di nuovi investimenti.