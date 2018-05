No del Comune, salta il concerto dei Sud Sound System a Belloluogo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

No del Comune e salta il concerto dei Sud Sound System al Parco di Belloluogo in programma per domani sera. "C'è un vincolo storico che lo impedisce e riguarda la vicinanza della torre": queste le motivazioni con cui Palazzo Carafa, a sole 24 ore dallo svolgimento dell'evento, ha comunicato il diniego a usare gli spazi. Un incidente istituzionale di non poco conto che, a questo punto, potrebbe prefigurare una richiesta di danni da parte del concessionario del parco.Delusi i fans che dovranno aspettare un'altra data e in queste ore si sta lavorando ad una soluzione alternativa che potrebbe coincidere con la data dell'8 giugno. Il concerto dei Sud, in quel caso, si potrebbe tenere in piazza Libertini. E non finisce qui perché nel frattempo l'allarme si è esteso anche al concerto di Gianna Nannini in programma, sempre al parco di Belloluogo, il prossimo 16 agosto: l'organizzatore, venuto a conoscenza del problema, ha subito contattato il Comune di Lecce per verificare la possibilità di un cambio di location e paventando il rischio di una cancellazione a fronte di migliaia di biglietti venduti. Anche in questo caso l'evento potrebbe essere spostato in piazza Libertini, ma il caso è ancora aperto.Restano, ovviamente, gli strascichi di quella che potrebbe diventare anche una vicenda giudiziaria a causa dell'altolà del Comune di Lecce arrivato a poche ore dall'evento. "Un diniego comunicato a poche ore dalla manifestazione stessa che non permette - si legge in una nota dell'associazione che gestisce il parco di Belloluogo di poter agire nella sede giurisdizionale amministrativa a tutela della posizione giuridica del concessionario. E, inoltre, un rifiuto che mette a repentaglio l’intero cartellone estivo dei concerti previsto per i prossimi mesi, e che si ripete per la terza volta da quando la gestione della struttura è nelle mani della società consortile “Parco di Belloluogo”.Alla diffida inoltrata dal Comune di Lecce, responsabile del procedimento il dottor Fabio Sicuro, Paolo Buttazzo, patrocinato dall’avvocato Pietro Quinto, ha risposto con un’altra diffida, in cui si invita il Comune a ritirare immediatamente il diniego consentendo il regolare svolgimento dell'evento e in cui si prefigura la richiesta di risarcimento del danno".