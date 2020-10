Faccia a faccia con lo squalo: il racconto del sub salentino - VIDEO

Incontro da brividi per un sub di Guagnano, Carmine Nobile. L'uomo era impegnato in una battuta di pesca subacquea nella zona tarantina di Torre Colimena, quando gli si è parato davanti uno squalo verdesca di notevoli dimensioni.

«Viste le condizioni favorevoli - spiega il sub - ho deciso di entrare in mare con l'aquascooter per poi avventurarmi su un fondale di sabbia, grotte e poseidonia dove spesso trovo bei saraghi in tana o qualche cernia di medie dimensioni, più o meno tra i 20 e i 30 metri di profondità. Avevo già pescato qualcosa quando da lontano ho visto arrivare un bel pesce. Ero convinto che fosse una ricciola bella grossa e mi stavo preparando all'azione di caccia. Quando ho realizzato, invece, che era una verdesca mi è subito partito il cuore a mille mi sono allontanato dalla boa perché avevo capito che era interessata più al pesce appeso al cavetto che a me. Tuttavia, continuava a girarmi intorno puntandomi più volte».

«Trovandomi in mare aperto da solo - prosegue - senza mezzo nautico a supporto l'unica cosa che mi restava da fare era "godermi" il momento cercando di mantenere il più possibile la calma: dopo pochi minuti per fortuna la verdesca si è allontanata. Così sono potuto tornare a riva, sano e salvo, guardandomi le spalle, certo, ma allo stesso tempo portando con me un bel ricordo dell'accaduto... Non era un esemplare di grandi dimensioni, più o meno sul metro e mezzo, massimo due, però fa sempre un certo effetto trovarsi a tu per tu con un simile esemplare in mare aperto».

