Sub disperso in mare da ore: ricerche disperate a Tricase Porto

Apprensione a Tricase Porto dove sono in corso le ricerche in mare di un sub di cui non si hanno notizie dall'ora di pranzo. Su tratta di un 28enne di Racale, sceso in mare intorno alle 13 per una battuta di pesca e mai rientrato.



Carabinieri, vigili del fuoco, 118 e guardia costiera sono accorsi in serata nei pressi dell' “Isola” di Tricase Porto, sul tratto di litoranea che conduce alla marina di Andrano e dove La Fiat Punto del giovane è ancora parcheggiata.



Il suo pallone è stato ritrovato in serata. Tutto intorno si sono sviluppate le ricerche, che stanno proseguendo nonostante il buio. © RIPRODUZIONE RISERVATA