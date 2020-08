Si tuffa dalla Palascia e scompare: morto il sub disperso nell'Adriatico. Vigili del fuoco al lavoro per recuperare il corpo

Ultimo aggiornamento: 16:17

E' morto il sub disperso in mare questa mattina - R.N., le sue iniziali - nelle acque di Otranto, vicino al faro della Palascia . L'uomo non è rientrato per pranzo come aveva, invece, detto ai familiari. E non rispondeva al telefono. Aveva lasciato un'auto, una Volkswagen Passat, parcheggiata proprio vicino al faro, ma di lui si sono perse le tracce.E' stata proprio la sua famiglia, quindi, a far scattare l'allarme: la Guardia costiera , con le sue motovedette, si è siubito attivata per le ricerche in mare, che si sono concentrate fra San Foca e Otranto, con particolare attenzione allo specchio acqueo di fronte al faro, simbolo del Salento . Poi il triste epilogo: l'uomo è morto. I vigili del fuoco, con le squadre dei sommozzatori, sono al lavoro per il recupero del corpo.Aggiornamenti nelle prossime ore.