“Dammi lo scooter o ti ammazzo”. Paura al liceo "Banzi: rapinato uno studente

“Dammi lo scooter altrimenti ti ammazzo”. Attimi di terrone questa mattina davanti al liceo “Banzi” di Lecce per una rapina ai danni di uno studente di 18 anni. L’azione sarebbe stata messa a segno da un uomo sui 50 anni, coltello in pugno e volto travisato in parte dal cappuccio del giubbotto, con minacce urlate in italiano e dialetto salentino, all’indirizzo del ragazzo del quinto anno del liceo “Banzi” di Lecce. La rapina si è consumata intorno alle 8.20, poco prima dell’ingresso in classe di migliaia di studenti.

I fatti



Il ragazzo era arrivato nei pressi del liceo, ed aveva parcheggiato il suo ciclomotore negli stalli di fronte al bar situato sul lato opposto della strada. All’improvviso sarebbe stato raggiunto da un uomo, che dopo averli posizionato la mano sulla spalla, con fare aggressivo gli avrebbe mostrato il coltello tenuto in pugno sotto il giubbotto.

Poi le minacce “scendi e lascia lo scooter, altrimenti ti ammazzo” e un forte spintone per far spostare il ragazzo dalla sella. Lo studente impietrito non ha opposto resistenza e il rapinatore ottenuto il ciclomotore è fuggito via facendo perdere le proprie tracce. Ripresosi dallo choc il ragazzo è entrato a scuola, raccontato quanto accaduto alla dirigente scolastica e ai docenti che hanno quindi allertato immediatamente la Questura di Lecce, che ha avviato le indagini.