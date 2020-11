Studente morto per il crollo di un muro: denunciate quattro persone

I carabinieri di Bologna hanno denunciato quattro italiani nell'ambito dell'indagine avviata lo scorso 20 ottobre, in merito alla morte di uno studente 22enne di Gallipoli, deceduto in seguito alle ferite riportate nel crollo di un muro avvenuto durante alcuni lavori all'interno di un cantiere edile in via del Borgo di San Pietro.

Studente salentino muore a Bologna: travolto dalla manovra sbagliata di una gru. Ultimo atto d'amore: donati gli organi

Le indagini, coordinate dalla Procura di Bologna, hanno portato al deferimento di un imprenditore 46enne, un ingegnere 56enne e due titolari di aziende edili, un 68enne e un 86enne, ritenuti responsabili, a vario titolo, dell'accaduto.

I militari, inoltre, stanno verificando eventuali responsabilità in merito alle violazione degli articoli del Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81, cioè obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione e obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.

