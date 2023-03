Ragazzino investito da un'auto all'uscita di scuola: corsa in ospedale

Pedone investito da un’auto attorno all'una nei pressi di piazza Palio a Lecce.



Sbalzato sull'asfalto

Il ragazzino di 17 anni è stato travolto dalla vettura e sbalzato sull’asfalto, pare all’uscita da scuola mentre era intento ad attraversare per raggiungere il lato opposto della strada. Immediata la richiesta di soccorsi lanciata dai compagni e da alcuni automobilisti di passaggio. I sanitari del 118 intervenuti, hanno prestato le prime cure e disposto il ricovero in ospedale a Copertino del ferito, per un presunto trauma cranico e lesioni agli arti superiori.



Sul posto presenti anche gli agenti di polizia locale per i rilievi planimetrici e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.