Mdma e marijuana nello zainetto: 19enne arrestato mentre andava a scuola

Stava andando a scuola ma nello zainetto aveva marijuana ed Mdma. Un 19enne originario di Gallipoli, ma residente in un paese alle porte di Maglie, è finito ai domiciliari.



L'arresto intorno alle 8 di questa mattina, quando il giovane è stato fermato in auto dai carabinieri mentre si dirigeva al suo istituto superiore.

In seguito a perquisizione, i militari hanno rinvenuto nello zaino non solo i libri scolastici, ma anche vari tipi di droga. Nello specifico, 14 grammi di marijuana, due pasticche di Mdma, oltre ad un bilancino di precisione. L’arrestato risponde dell’ipotesi di reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.



Anche il telefonino è stato posto sotto sequestro, in cerca di eventuali contatti per l’acquisto o la vendita della droga. © RIPRODUZIONE RISERVATA