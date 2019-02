Struttura pericolante, abbattuta dai vigili del fuoco la cupola della Casa del Mutilato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il maltempo delle ultime ore, e in particolare il forte vento che sta imperversando su tutta la provincia, stanno mettendo a dura prova la resistenza di alcuni edifici, soprattutto quelli più datati. E' il caso, ad esempio della Casa del Mutilato, in piazza Italia, proprio di fronte a Porta San Biagio. Da tempo la cupola che la riveste è in condizioni precarie di abbandono. Già in passato le intemperie l'hanno danneggiata, e oggi le raffiche di vento hanno dato il colpo di grazia: si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che, verificate le condizioni della struttura, hanno deciso di abbatterla completamente.