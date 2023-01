Striscione e coro dallo stadio: «Forza non mollare», gli ultras giallorossi salutano la piccola Giorgia

«Forza Giorgia non mollare». Dalla curva nord dello stadio via del Mare di Lecce i tifosi giallorossi salutano Giorgia, la piccola salentina affetta da una malattia rarissima, la sindrome di Berdon. Giorgia Pagano, ormai da anni a Pittsburgh, in America, ha subìto il trapianto dell’intestino. Suo malgrado la piccola, la scorsa settimana, è stata al centro di una polemica sollevata dalla giornalista (e opinionista) Selvaggia Lucarelli che ha sollevato dei dubbi sulla veridicità degli appelli della mamma di Giorgia: «Forse - attacca Lucarelli nel lungo post - sarebbe ora che la Asl Puglia desse delle spiegazioni sull'opaca vicenda. Davvero la signora ha bisogno di rimanere in America con due figli, costando alla sanità milioni e milioni di euro?», scrive ponendo molti interrogativi.

La vicinanza del Salento

Il Salento tutto da anni segue con attenzione la vicenda di Giorgia che più di una volta ha rischiato di non farcela a causa della malattia genetica rarissima che compromette la funzionalità dell’apparato gastrointestinale, e che richiede un trapianto multiviscerale: fegato, stomaco, pancreas ed intestino. Prima dell'inizio della partita gli ultras giallorossi hanno alzato uno striscione con la scritta: "Nei momenti difficili tiremo per te. Forza Giorgia continua a lottare" accompagnato da un coro, "Forza Giorgia non mollare".