Strade sicure, ci pensano i bambini: “multe morali” agli automobilisti indisciplinati

Melpignano, nel Salento, risponde all’appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, nel suo discorso di fine 2022, ha invitato ragazzi e ragazze a non distruggere la propria vita per un momento di imprudenza. “Non cancellate il vostro futuro”, aveva raccomandato ai giovani il Capo dello Stato. E l’amministrazione del comune grico, che già al momento dell’insediamento aveva fatto della sicurezza stradale una propria battaglia, ora ha deciso di coinvolgere direttamente i più piccoli per impostare un’attività di prevenzione tra coloro che saranno gli automobilisti di domani.

L'iniziativa

Così gli scolari e le scolare dell’Istituto comprensivo “Oriolo e Ceccato” sono scesi in strada, assieme alla polizia locale melpignanese, all’associazione Aifvs e alle scuole guida, per elevare delle “multe morali”.

Si tratta di avvisi che i bambini e le bambine hanno lasciato sul parabrezza delle auto, indicando la tipologia dell’eventuale violazione riscontrata.

Una campagna sistemica di prevenzione è stata adottata dall’amministrazione fin dal momento dell’insediamento. Prevenzione e informazione sono passate anche attraverso l’installazione – nel marzo di due anni addietro - della segnalazione luminosa in ben tre punti a centinaia di metri dal rilevatore di velocità lungo il tratto della statale 16. Questo ha portato anche ad un riduzione del 50 per cento delle infrazioni sul territorio comunale nel 2022 rispetto al 2021.

Il numero dimezzato in un anno delle multe lascia pensare che, nel tempo, i risultati di nuove condotte maggiormente virtuose da parte degli automobilisti si comincino a intravedere. Quei deterrenti hanno funzionato. Ma all’amministrazione non basta un decremento delle sanzioni: ora si vuole puntare alla lotta ai comportamenti, come la velocità elevata, sui quali l’attenzione resta alta. Proprio per questo il Codice della Strada è stato portato tra i banchi di scuola.

Le parole del sindaco

«Si parte dai piccoli perché, per cominciare, sono già utenti della strada in quanto pedoni. Ma soprattutto esposti a potenziali pericoli se in compagnia di automobilisti che adottano comportamenti scorretti» ha detto la sindaca di Melpignano, Valentina Avantaggiato.