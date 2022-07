Stoppie date alle fiamme e parte l'incendio: denunciato un agricoltore

C’è una denuncia e un’indagine in corso per incendio colposo a seguito del vasto rogo che, mercoledì scorso, ha disintegrato 7 ettari di bosco, interessando un’area complessiva di 30 ettari di terreno tra Barbarano del Capo e Morciano di Leuca.

Stoppie bruciate all'origine dell'incendio

Le indagini dei carabinieri della Forestale hanno portato all’identificazione del presunto responsabile: il titolare di un’azienda agricola che avrebbe bruciato delle stoppie salvo poi non riuscire a controllare il fuoco, anche a causa delle forti raffiche di vento. Non dolo ma negligenza, imperizia e imprudenza aggravate dal fatto che, com’è noto, dal 15 giugno al 15 settembre c’è divieto assoluto di accendere di stoppie di ogni genere.

APPROFONDIMENTI LECCE Incendio nella notte: auto distrutta dalle fiamme L'EMERGENZA Incendi nel Salento: paura a Baia Verde, evacuate le case a... CASARANO Incendio divampa dai campi e distrugge quattro auto. Le fiamme... L'ALLARME Puglia, pomeriggio di roghi: due incendi nel Tarantino, uno a...

Alcune famiglie evacuate



Sul posto sono intervenute immediatamente due squadre di vigili del fuoco di Tricase, ma il fuoco aveva raggiunto la strada che da Morciano di Leuca conduce a Patù. Una parte del bosco serra Falitte a Barbarano del Capo non esiste più, alcune famiglie sono state temporaneamente evacuate e le strade interrotte a causa della folta coltre di fumo che ha reso l’aria irrespirabile per ore. Il comitato feste di Morciano di Leuca ha voluto dare un segno importante di responsabilità decidendo di sospendere l’esibizione dei fuochi d’artificio previsti per la festa in onore San Giovanni elemosiniere, patrono del paese, che si svolgerà il prossimo 23 luglio.