LECCE - Gli atleti della Lupiae Team Salento hanno voluto esprimere la loro vicinanza al popolo ucraino a margine delle gare di basket in carrozzina. «Abbiamo realizzato questo video per sensibilizzare sulla guerra - spiega il presidente della società Simone Sedicato - l'idea stata del coach Andrea Calò e tutti ci siamo mssi a disposizione. Noi facciamo sport per disabili e la nostra squadra si è qualificata per i play off di Serie A in aprile e ora abbiamo deciso di spenderci anche rispetto a quello che sta accadendo in Ucraina che non può lasciarci indifferenti». Il video è stato realizzato da Roberto e Giacomo De Pascali.