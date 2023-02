Quasi 4 milioni di arretrati da pagare: personale in agitazione all'ospedale "Cardinal Panico"

Proclamato lo stato di agitazione del personale dell'Ospedale Cardinal Panico di Tricase. La spesa presunta degli arretrati sarebbe intorno ai 3milioni di euro per circa 750 dipendenti tra infermieri, personale OSS, autisti, tecnici di radiologia di laboratorio e tutto il personale di comparto esclusi i medici.

I sindacati



Nella nota indirizzata dal Coordinatore Sanità della CISL Fp di Lecce, Antonio Piccinno, al Direttore Generale dell' Azienda Ospedaliera 'Cardinale Panico' di Tricase e al Prefetto della Provincia di Lecce si legge: "La CISL Fp Sanità è consapevole di come l’Azienda Ospedaliera “ Panico” di Tricase sia inserita nel sistema sanitario regionale pubblico ed eroghi servizi di eccellenza su tutto il territorio salentino e non solo. È consapevole altresì, però, che come avviene per tutto il personale della Sanità Pubblica, anche per il personale ivi operante ci sia la più ampia tutela contrattuale. In particolare, oggetto della presente vertenza è il mancato riconoscimento degli arretrati nella sua interezza che, secondo il calcolo benevolmente semestrale utilizzato dall'Ente ammonterebbe a ben 8 semestri a fronte del solo semestre erogabile relativo al 2022 che, stante gli aumenti contrattuali sarebbe del tutto poca cosa''.



''A nulla è valso il tentativo delle OO.SS. a non proclamare lo stato di agitazione del personale del “Cardinale Panico” - aggiunge Piccinno- nella sola speranza che vi sia una apertura nei confronti delle richieste sindacali che vertono sul sacrosanto diritto degli operatori dell’Ente ad essere trattati equamente così come tutti gli operatori della Sanità Pubblica. Pertanto, nel proclamare lo stato di agitazione del personale - conclude la nota Cisl - si comunica l'ntenzione, qualora con il mese di marzo non venissero completamente erogate le spettanze richieste, di indire lo sciopero del personale Area di Comparto''.