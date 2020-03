Sternatia, mascherine cucite in casa dalle sarte: «Così aiuteremo i nostri concittadini»

Ultimo aggiornamento: 20:53

Non solo speculazione, sulle mascherine infatti si è anche scatenata tanta solidarietà. L'ultima storia arriva dalla comunità di Sternatia, dove trenta casalinghe, con la passione del cucito, sono pronte a realizzare 2500 mascherine per limitare il rischio contagio da coronavirus a Sternatia. Una rete di sartorie domestiche promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato festa patronale.Le mascherine vengono realizzate in puro cotone facilmente sanificabile con l’uso di vapore. Saranno distribuite in busta chiusa a ciascun cittadino del paese grico. «In un momento di grande incertezza cerchiamo di tranquillizzare i nostri concittadini attivando un laboratorio dal basso che consente anche di comunicare e partecipare al progetto con idee e ricerca di materiali», spiega il sindaco Massimo Manera.Il prototipo della mascherina è stato sottoposto ad un test che ne ha verificato l’efficacia e i componenti del Comitato festa patronale si occuperanno del coordinamento, sanificazione e distribuzione nelle singole abitazioni di Sternatia.