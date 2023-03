Lutto nel mondo dell'arte: morto il pittore Gigi Specchia

Sternatia piange la morte di uno dei suoi figli d'arte più cari e noti. A 76 anni è morto nella sua casa di piazza Dante, Gigi Specchia, apprezzato pittore salentino. E’ volato ad abbracciare quella Signora che, nelle ultime notti di vita, confidava ad un amico, “mi viene sempre incontro a braccia aperte nel corso di un sogno tanto reale da farmi allungare le braccia per stringerla a me”. Se ne è andato nel corso della notte scorsa, in punta di piedi, come ha sempre vissuto.

Chi era

Nella sua disarmante umiltà, nascondeva uno spessore culturale di grandi contenuti. Passava notti insonni ad inseguire la realizzazione di uno dei suoi tanti sogni da trasferire sulla tela. Quando ciò avveniva era una ineguagliabile opera d’arte. I suo quadri sono presenti in nimerosi grandi musei, nazionali ed internazionali. Fortemente legato al suo paese, rimproverava agli studiosi locali, “che pure ci sono”, confidava agli amici, il disinteresse verso il paese che lui invece, amava con tutto se stesso. Tanto che, quando richiesto, non disdegnava di donare le sue opere a tutta la comunità. Ultimamente era addolorato per quanto accadeva ai migranti. Per la strage di Cutro, d’istinto, aveva segnato pochi strazianti segni in bianco e nero, su un cartoncino, capaci di scuotere le coscienze. Tutta la comunità piange la sua dipartita.

Domani - 28 marzo -, alle ore 14.30 si terranno i funerali nella chiesa Matrice, partendo dalla casa dell’estinto in piazza Alighieri.