Stazione di Lecce, ruba 400 euro dalla macchinetta dei bagni pubblici: arrestato addetto alle pulizie

La scorsa domenica, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Lecce hanno arrestato in flagranza di reato un 48enne italiano, per furto aggravato.

I fatti

I poliziotti, in servizio nella stazione ferroviaria di Lecce, a seguito di diverse effrazioni delle macchinette automatiche dei bagni pubblici dove vengono introdotte monete per usufruire dei servizi igienici, hanno svolto una mirata attività di indagine: hanno colto in flagranza un addetto alle pulizie che, con l’utilizzo di un cacciavite, aveva forzato lo sportellino dove venivano raccolte le monete, rubando la somma pari a circa 400 euro.

L’uomo, su disposizione della competente Procura della Repubblica, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.