Stazione, ancora controlli: due espulsi e un locale chiuso

Ventiquattro persone identificate e un locale commerciale chiuso, era vicino al luogo in cui avvenuta la rissa di lunedì scorso e punto di ritrovo di persone con precedenti penali. Proseguono i controlli disposti dal Questore di Lecce, nei pressi della stazione ferroviaria di Lecce. Nell’ambito di un servizio straordinario, effettuato nel pomeriggio di venerdì, che hanno coinvolto gli agenti della Questura in servizio nelle varie articolazioni (sezione Volanti, Divisione Immigrazione, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, Reparto Prevenzione Crimine, Polizia Scientifica e Squadra Mobile, Polfer e Reparto Mobiloe), sono state identificate 24 persone di cui 13 stranieri. Due di questi sono stati denunciati per inottemperanza a precedenti ordini di lasciare il territorio nazionale e sono stati espulsi.Controllati anche una sala giochi nel quartiere Rudiae e due pubblici esercizi situati in viale Gallipoli e viale Oronzo Quarta nei confronti del quale è stato emesso un provvedimento di sospensione per 15 giorni dell’autorizzazione per la gestione dell’attività con contestuale ordine di chiusura. Secondo i controlli effettuati dagli agenti della questura il locale era punto di ritrovo di persone con precedenti penali e giudiziari, spesso ubriachi e che hanno la possibilità di acquistare bevande alcoliche nello stesso negozio.