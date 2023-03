Comunicazione non violenta, Stati Generali della Scuola: si riparte dalla Puglia

Comunicazione non violenta, in attesa della seconda edizione degli Stati Generali della Scuola, si riparte dalla Puglia: domani (23 marzo) e dopodomani (24 marzo) l'Istituto Comprensivo di Minervino ospiterà la prima tappa itinerante con la lezione, dedicata ai docenti, di Irene Zagrebelsky, una delle 14 formatrici italiane di comunicazione non violenta certificate a livello internazionale. Partendo dai libri, dai loro autori, da chi la scuola la fa e la vive, dalla formazione dei docenti e dal coinvolgimento dell’intera comunità scolastica, gli Stati Generali della Scuola, ideati e diretti dalla giornalista Elisa Forte hanno l’obiettivo di dare voce e mettere in vetrina chi la scuola la vive, chi la fa e chi vuole essere attivista del cambiamento della scuola che si genera con un confronto vero e partecipato dal basso.

L'incontro con i docenti

“Parole che aprono, parole che chiudono - La Comunicazione nonviolenta, una risorsa nelle mani degli insegnanti” è questo il titolo per i tre incontri di formazione ospitati dall’Istituto Comprensivo di Minervino di Lecce: uno spazio dedicato agli insegnanti per accrescere i propri strumenti e la consapevolezza dell’importanza e dell’impatto che la comunicazione ha sulla qualità delle relazioni, spiega la formatrice Irene Zagrebelsky. «Attraverso un approccio sia teorico sia pratico, andremo a conoscere e iniziare a sperimentare la Comunicazione nonviolenta, sviluppata da Marshall Rosenberg e utilizzata in tutto il mondo per facilitare la comunicazione con sé stessi/e e con le altre persone, come strumento di facilitazione della comunicazione e per navigare i conflitti e trasformarli in occasioni per crescere insieme - spiega la formatrice Irene Zagrebelsky - Un processo in quattro passi, uno strumento concreto per ripensare il modo in cui ci esprimiamo e ascoltiamo gli altri e che ci invita a focalizzare la nostra attenzione, ad esprimerci e ad ascoltarci a partire dalle nostre emozioni e dai nostri bisogni, tra auto-empatia, ascolto empatico e capacità di chiedere quanto vogliamo in un modo che crei apertura, dialogo, collaborazione e relazioni di qualità tra studenti, colleghi, famiglie».

Sabato: evento pubblico

Si terrà invece sabato 25 marzo alle 16.30, l'evento pubblico ospitato nell’aula consiliare del Comune di Minervino. Un momento di confronto in cui saranno raccontate “Storie di una scuola diversa”. Dopo i saluti e gli interventi di Ettore Caroppo, sindaco di Minervino di Lecce e delegato regionale all’Istruzione di Anci Puglia; di Vincenzo Melilli, dirigente dell’Ufficio Scolastico territoriale di Lecce e di Silvia Albertone, dirigente dell’ Istituto Comprensivo Statale Minervino di Lecce, Elisa Forte, giornalista, ideatrice degli Stati Generali della Scuola presenta il libro “Lasciarsi ribaltare, la scuola è aperta a tutti” (edizioni la meridiana) di Lucia Suriano, docente, formatrice e autrice. Seguirà il talk con l'autrice.