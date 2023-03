Cantiere sulla 101: stop a code chilometriche e disagi sulla Lecce-Gallipoli. Fine lavori prima di Pasqua

Cantiere sulla statale 101: stop a code e disagi prima. Fine lavori prima di Pasqua. Non sarà più "infinito" il cantiere sulla Lecce-Gallipoli che da mesi crea rallentamenti e code sulla statale. Anas fa sapere che il restringimento della carreggiata e la deviazione obbligatoria in prossimità dello svincolo di Gallipoli che generano chilometri di cosa, saranno rimossi «entro la prossima settimana in previsione dell'esodo per il weekend pasquale».

Stop ai lavori

Una notizia attesa da tempo vista il via vai che registra la strada che collega il capoluogo alla città ionica. La preoccupazione nei giorni scorsi aveva fatto capolino anche tra imprenditori imprenditori turistici ed esercenti proprio in previsione di Pasqua e pasquetta e dei due ponti del 25 aprile e 1 maggio.

La stagione turistica infatti è in fase di avvio e non solo, al flusso turistico si aggiunge anche lo spostamento degli stessi salentini, o pugliesi provenienti da altre province, che si dirigono verso Gallipoli non solo per trascorrere una giornata la mare ma anche per visitare musei, partecipare a feste organizzate e assistere a concerti ed eventi.

Presto dunque i disagi saranno solo un ricordo, una volta terminata l'installazione delle nuove barriere di sicurezza il traffico tornerà regolare.