Tamponamento mortale sulla statale 101: addio ad Anthony. Scatta l'inchiesta per omicidio stradale

Ultimo aggiornamento: 30 Gennaio, 13:44

Il conducente della Giulietta Alfa Romeo che - secondo la ricostruzione della Polizia stradale - ha tamponato la Renault Mégane di Anthony Toma, deceduto nell'impatto, è indagato per omicidio stradale. Il pubblico ministero di turno Stefania Mininni ha delegato il medico legale Roberto Vaglio di effettuare un esame esterno sul corpo del 27enne di Tuglie, la cui drammatica fine ha commosso una intera comunità. Il grave incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 22 sulla statale 101 che collega Lecce Gallipoli , all'altezza del primo svincolo per Nardò . Il bilancio è stato tragico: un morto e tre feriti.Erano coinvolte anche altre due auto, i cui automobilisti sono risultati negativi ai test su alcol e droga. Sul posto le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, il cui intervento è stato fondamentale: uno dei due conducenti delle auto coinvolte, infatti, è rimasto incastrato tra le lamiere.Il risveglio, per la piccola comunità di Tuglie, è stato drammatico. Il 27enne era conosciuto per essere un bravissimo ragazzo, molto studioso, attivo nel sociale e sempre con il sorriso sul volto. Amava la musica, trascorrere il tempo ad aggiornarsi, leggere, a stare con i suoi familiari, la sua fidanzata e i suoi amici. I suoi genitori, Salvatore e Liliana sono comprensibilmente piegati dal dolore così come tutti coloro i quali hanno conosciuto Anthony. Nel paese non si parla d'altro e tutti idealmente si stringono attorno ai genitori che piangono il loro unico figlio scomparso così tragicamente a causa di un sinistro stradale.