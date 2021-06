Statale 275, incontro e rassicurazioni. Bellanova: cambio di passo. Anas: tempi stretti

Si è riunito il Tavolo istituzionale per la strada statale 275 Maglie - Santa Maria di Leuca, promosso e presieduto dalla viceministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Teresa Bellanova al quale hanno partecipato associazioni, Ordini professionali e organizzazioni sindacali della provincia di Lecce. «Ho convocato il Tavolo - ha spiegato Bellanova - su istanza delle realtà territoriali che, da anni, sostengono la necessità di avere certezza sulla realizzazione dell'opera, delle scelte progettuali, dei tempi di realizzazione. Obiettivo del confronto odierno fare il punto sullo stato dell'arte e tenere alta l'attenzione sull'opera al fine di velocizzare e fluidificare i percorsi autorizzativi». Nel corso della riunione la viceministra ha sottolineato la «rilevanza strategica dell'infrastruttura non solo per la regione Puglia ma anche per i collegamenti interregionali». «Tutti - ha aggiunto Bellanova - conveniamo sulla strategicità di quella infrastruttura per lo sviluppo del territorio, la mobilità delle persone e delle merci, i sistemi produttivi, il turismo. Oggi siamo nelle condizioni di voltare radicalmente pagina ed è il cambio di passo che si richiede a tutti i soggetti coinvolti, non ultimi anche i territori interessati alla realizzazione dell'opera».

L'incontro, il dialogo

Insieme alla viceministra presenti inoltre il direttore generale Mims ingegner Felice Morisco, l’ingegnere Francesca Pace in rappresentanza dell’assessore regionale della Puglia a Trasporti e Mobilità sostenibile Anita Maurodinoia e, per Anas, l’amministratore delegato Massimo Simonini, l’ingegnere Eutimio Mucilli (commissario per l'opera), l’ingegner Vincenzo Marzi. L’Amministratore delegato di Anas Massimo Simonini, in occasione del tavolo, ha ricordato che Anas sta provvedendo all’aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale per le varianti localizzative, al rinnovo della procedura Via per i tratti richiesti e all’aggiornamento del progetto definitivo al fine di recepire le residue ottemperanze che sono state trasmesse ai primi di giugno al Mite. Al termine degli aggiornamenti richiesti, ha aggiunto Simonini, il Mims potrà istruire l’iter per l’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess. Complessivamente, pertanto, la progettazione esecutiva si ritiene possa avere concreto avvio nei tempi previsti dalla norma per l’adempimento alle prescrizioni ambientali che, sul piano operativo, potrebbero trovare effettiva realizzazione a valle dell’approvazione da parte del Cipess delle varianti localizzative.

Il secondo lotto



Quanto al secondo lotto, la viceministra ha voluto sottolineare l’importanza dell’avvio della relativa progettazione da parte di Anas, «passaggio essenziale», ha affermato Bellanova, «per l’inserimento nel Contratto di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili e Anas per il periodo 2021-2025». A questo proposito, nel corso dell’incontro è emerso come nell’ambito delle attualità disponibilità a favore di Anas a valere sull’attuale programmazione, sussistano le risorse necessarie allo sviluppo progettuale della seconda tratta. Circostanza che conferisce certezza nei tempi di progettazione ed esecuzione dell’opera.

Nell’intervento conclusivo, Bellanova ha infine voluto ribadire un passaggio decisivo circa il processo di semplificazione avviato dal Governo per garantire l’attuazione del PNRR e che, ha detto, «dovrà necessariamente caratterizzare anche l’azione del Commissario chiamato a governare la realizzazione del primo lotto, secondo lo schema di Decreto già inviato alle Camere».