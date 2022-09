Un altro incidente in mattinata sulle strade del Salento. Sulla Statale 16, all'altezza di Maglie e nei pressi dello svincolo che porta alla strada per Otranto, una moto ne ha tamponata un'altra. Ad avere la peggio il centauro tamponato, che era alla guida di una Bmw. È stato trasportato in codice rosso, per dinamica, all'ospedale Vito Fazzi. Sul posto i carabinieri di Maglie, i vigili del fuoco e il personale del 118.