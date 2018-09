Spunta un maiale: scontro sulla statale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli automobilisti se lo sono trovato davanti all’improvviso: un maiale, un bel maiale scappato da chissà dove e capitato per sua sfortuna sulla Statale 101, la Lecce -Gallipoli, trafficatissima ieri mattina. I più sono riusciti ad evitarlo senza conseguenze ma alla fine c è scappato l’incidente , non grave. Una signora l’ha travolto: un’ ammaccatura sulla vettura auto ma fortunatamente nessun ferito. Tranne il maiale, purtroppo che nello scontro ha avuto la peggio. Sta di fatto che la polizia stradale ha lavorato dalle 10.30 alle 12.30 per mettere in sicurezza la strada .